سعودي شهير ذهب للمقبرة لزيارة قبر والدته فكانت بإنتظاره مفاجأة مرعبة!..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تحدث الفنان خالد عبدالرحمن، عن شيء غريب استوقفه داخل المقابر أثناء زيارة والدته-رحمها الله-.

وقال خالد عبدالرحمن: "ذهبت لزيارة والدتي في المقبرة -الله يغفر لها ولجميع موتى المسلمين- وفي أثناء دخولي مع الدوار داخل المقبرة شاهدت أحد العمال يعمل في رصف الدوار وجواره شاحنة "دينّا" قديمة وحولها عمال يرفعون البلاط المرصوف بالدوار إلى حوض الشاحنة الصغيرة بشكل عشوائي ودون ترتيب".

وتابع:" "استمررت في طريقي إلى قبر الوالدة، وبعد السلام عدت إليهم، ووجدت الشاحنة غادرت والعامل موجود، وسألته أين الشاحنة؟ فأجاب أنها غادرت، ولاحظت وجود بعض المخلفات في مكانهم، وأيقنت 90% أنهم غير طبيعيين لأن تحميلهم كان عشوائياً!".