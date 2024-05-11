الكشف عن تحرك نوعي للبمعوث الأممي ولأول مرة سيفاجئ اليمنيين جميعا..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشف وزير حقوق الإنسان السابق في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، محمد عسكر، يوم الجمعة، عن ما وصفه بتحرك نوعي لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بشأن طريق إحلال السلام في اليمن.

وكتب الوزير السابق عسكر تدوينة رصدها نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع التواصل إكس: "نخطو مع مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، خطوة في طريق السلام، وفق منهجية جديدة بمنظوري الشمولية والتضمين".

وأوضح عسكر بأن ما ذكره أعلاه: "تهدف لوضع لبنات في بناء السلام في اليمن، باعتبارها عملية يملكها ويقودها اليمنيين".

واضاف الوزير السابق عسكر: "لأول مرة أشعر أن هناك تحرك نوعي حيث تختلف هذه المنهجية عما سبق، تشترك شرائح عريضة ونوعية من المجتمع معا لوضع استراتيجية، لصناعة سلام شامل ودائم وعادل، تهفو إليه قلوب اليمنيين جميعا".

و تابع معبراً عن: "نأمل أن تشكل هذه الجهود اضافة نوعية لجهود السيد هانز ومكتبه في الإسهام مع الأشقاء والأصدقاء في وقف الحرب وبناء السلام في بلادنا".