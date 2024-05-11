قوات 32 دولة بجانب السعودية تتجمع على أراضي هذه الدولة..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارةُ الدفاع السعودي عن مشاركة القوات المسلحة في مناورات تمرين "الأسد المتأهب 2024" في الأردن.

ويضم تمرين الأسد المتاعب 2024 ، قوات من 32 دولة بجانب القوات السعودية .

وأوضحت وزارة الدفاع أن التمرين يهدف إلى تخطيط وتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، وتطوير قدرات الوحدات العسكرية لمواجهة وإدارة الأزمات، والتدريب على تخطيط وتنفيذ عمليات الدفاع الجوي الصاروخي.

كما يهدف أيضا الي تنفيذ عمليات أمن الحدود البرية ومكافحة تهريب المخدرات، والتدريب على عمليات الأمن البحري لمواجهة التهديدات الإقليمية.