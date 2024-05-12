الجوازات تحسم الجدل بشان تخفيض رسوم المرافقين 2024 وإلغائها نهائيا لمواليد السعودية !!

الرياض - محمد الاطلسي - تُفرض المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية رسومًا على مرافق المقيمين في المملكة منذ وقت طويلن وتم تداول الأخبار بين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي حول إصدار قرار ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإعفاء المواليد في المملكة من رسوم المرافقة وتخفيضها للمرافقين، وفي المقبل، سوف تجد إدارة الجوازات العامة في المملكة ردًا على هذا الإعلان.

حتى الآن، لم تعلن الإدارة العامة للجوازات بشكل رسمي عن إلغاء رسوم المرافقين في عام 2024، ولكن حددت هيئة الجوازات بعض الفئات المعفاة من دفع هذه الرسوم لتخفيف العبء على الوافدين وهم:

المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي.

أبناء الوافدين إلى المملكة يمكن أن يكونوا من مختلف الجنسيات ولكن يجب أن يكونوا بعمر 18 عامًا على الأقل.

الأفراد الذين ينتمون إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

الرجل الأجنبي متزوج من امرأة سعودية.

التابعون مثل الأولاد والزوجة.

الطلاب الذين تم منحهم منحة دراسية داخل المملكة.

العاملون داخل السفارات.

أصحاب الإعاقات.

الاستعلام عن رسوم المرافقين في المملكة 2024

فتحت منصة "أبشر" الخدمة التي تتيح للمستخدمين الاستعلام عن رسوم المرافقين بشكل إلكتروني عن طريق اتباع سلسلة من التعليمات المحددة، وهي كالتالي:

الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية

من ثم انقر على أيقونة أفراد.

ثم، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق إدخال بعض البيانات مثل:

اسمك أو رقم إقامتك أو رقم هويتك.

كلمة السر.

ومن ثم عليك الضغط فوق خانة تسجيل الدخول.

ثم انتقل إلى دليل الخدمات الإلكترونية المحدد.

انقر على زر تصفح خدمات المرور، ثم اختر الاستعلام عن حالة الإقامة.

سيُطلب منك تسجيل بعض المعلومات، ثم انقر على زر الاستعلام

خط

وات احتساب رسوم المرافقين في المملكة 2024

يمكن للشخص القادم حساب تكلفة رسوم المرافقين القادمين إليه باتباع الإرشادات التالية:

توجه إلى

منصة مقيم

ثم ادخل على خدمة احتساب مبلغ الرسوم.

ثم عليك إدخال جميع البيانات المطلوبة والضغط على زر التأكيد.

بعد ذلك سيتم عرض قيمة الرسوم المطلوبة لاستقدام المرافقين.

عقوبة مخالفة عدم سداد رسوم المرافقين 2024

قررت الحكومة السعودية إعفاء الفئات المستحقة من دفع رسوم المرافقين، وكشفت عن التفاصيل الخاصة بعقوبة عدم تسديد هذه الرسوم حتى عام 2024، وصرحت بما يلي:

أي شخص يفشل في دفع الرسوم للمرة الأولى يجب عليه أن يدفع غرامة بقيمة حوالي خمسمائة ريال سعودي.

عندما يتأخر الدفع من قبل المرافقين للمرة الثانية، يجب على الشخص دفع غرامة مالية تقدر بحوالي 1000 ريال سعودي.

في المحاولة الثالثة، يجب على الأشخاص دفع غرامة تصل قيمتها إلى حوالي 1000 ريال سعودي، وسيتم ترحيل الذين لا يدفعون الغرامة.