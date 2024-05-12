انت الأن تتابع خبر زخم في الأسواق المحلية: الذهب يتألق في السعودية بزيادة 5 ريالات في تداولات السبت 11 مايو 2024 – تفاصيل الأسعار الجديدة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا بقيمة خمسة ريالات لكل الأعيرة يوم السبت الموافق 11 مايو 2024، وذلك بالتزامن مع الارتفاع العالمي لأسعار المعدن الثمين.

شهدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 2350.87 دولار للأونصة،

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.7% إلى 2356.90 دولار.

البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، التي أظهرت ارتفاعاً في طلبات البطالة، قد عززت التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة.

تنبأ المحللون بأن يبدأ البنك المركزي الأمريكي دورة تيسير نقدي بحلول سبتمبر 2024، مما يقلل تكلفة حيازة الذهب.

تأتي هذه التحركات في أسعار الذهب في سياق الضبابية المحيطة بمستقبل التضخم في الولايات المتحدة، مع ترقب الأسواق للبيانات القادمة حول مؤشرات أسعار المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة.