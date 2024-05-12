انت الأن تتابع خبر "عاجل السحب الرعدية تغطي سماء المملكة اليوم".. مديرية الدفاع المدني تحذر من أجواء السعودية السبت!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية المتوقعة اليوم السبت الحادي عشر من مايو في معظم مناطق المملكة العربية السعودية والتي تشمل عدة تغيرات جوية يتأثر بها معظم مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد هبوب الرياح السطحية شديدة السرعة والمثيرة للغبار والأتربة بشكل مكثف بما يؤثر بالسلب على إمكانية الرؤية الأفقية على الطرق أثناء القيادة وهو ما حذرت منه المديرية العامة للدفاع المدني السعودي.

كذلك أشارت الخرائط الجوية إلى استمرار هطول الامطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مع وجود رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع تساقط زخات البرد وذلك أجزاء من مناطق نجران، عسير، جازان ، الباحة كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما أوضح المركز الوطني للأرصاد أن سرعة الرياح اليوم ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون

السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.