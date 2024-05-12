رسمياً.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت،في جميع البنوك المصرية!!

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رياض - احمد صلاح - يعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من أكثر العبارات بحثاً من قبل المواطنين في الآونة الأخيرة، وذلك من أجل معرفة آخر تحديث لسعره في البنوك المصرية، والجدير بالذكر أن الريال السعودي هو الأكثر طلباً، خاصة في موسمي الحج والعمرة، وجاء اليوم في تعاملات البنك الأهلي المصري ليسجل 12.60 جنيه للشراء، 12.63 جنيه للبيع، ولمعرفة باقي الأسعار في كافة البنوك،

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رسمياً.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في جميع البنوك المصريةسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

نوافيكم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 مايو 2024 ميلادياً في تعاملات كافة البنوك المصرية، والتقرير يتمثل في النقاط التالية:

سعر الريال السعودي في تعاملات البنك الأهلي المصري جاء اليوم وسجل نحو 12.60 جنيه للشراء، وعن سعر البيع جاء ليسجل 12.64 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في تعاملات بنك مصر سجل اليوم نحو 12.61 جنيه للشراء، وعن سعر البيع سجل 12.63 جنيه.

سعر الريال السعودي في تعاملات البنك التجاري الدولي سجل 12.54 جنيه للشراء، وسعر البيع يبلغ نحو 12.63 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية سجل 12.59 جنيه للشراء، 12.63 جنيه للبيع.

سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل اليوم في تعاملاته نحو 12.69 جنيه للشراء، 12.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة سجل اليوم 12.59 جنيه للشراء، 12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك قناة السويس سجل اليوم 12.56 جنيه للشراء، 12.64 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم