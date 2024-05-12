"عشبة سحرية سوداء هتخليك حاجة آخر عظمة".. هتوصل لنتيجة خيالية من خلال هذا النبات اللي اذهل الكل!!

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رياض - احمد صلاح - هل شعرت بالملل والزهق من الشعر الضعيف والمتساقط الذي لا أمل فيه؟ هل تريدين التمتع بشعر طويل وسميك وناعم يتطاير معك؟ فأنت لست وحدك فجميع السيدات بلا استثناء يريدون التمتع بشعر كثيف وصحي، فقبل أن تفكر في شراء منتجات الشعر باهظة الثمن، وذو مواد كيميائية ضارة،

فعليك أولًا بتجربة هذا العلاج المنزلي الفعال وهي غسول البيلسان للشعر.

عشبة هتخليك حاجة آخر عظمة.. هتوصل لنتيجة خيالية من خلال هذا النبات اللي اذهل الكل

غسول البيلسان للشعر

البيلسان من العناصر الطبيعية الغني بالكثير من الفوائد للشعر، ومن أبرزها منع تساقط الشعر وتقوية الخصلات، كما أنها تحسن من صحة الفروة لاحتوائها على مضادات الأكسدة، تعالج مشكلة الشعر الجاف، وتقلل من التهابات الفروة التي تسبب القشرة، بالإضافة إلى ذلك تضيف للشعر النعومة واللمعان، إليكم المكونات اللازمة لتجهيز هذا الخليط:ملعقتان كبيرتان من نبات البيلسان.

كوب كبير من الماء.

طريقة التحضير

تخلصي من الاحباط الذي أصابك بسبب الشعر الخفيف، وتمتعي بشعر قوي وكثيف، بتجهيز غسول البيلسان للشعر من خلال إتباع الخطوات التالية:

يجهز وعاء وإضافة إليه الماء د، ثم رفعه على نار متوسطة وتركه قليلًا حتى الغليان.

وضع نبات البيلسان إلى الماء وتغطية الوعاء، وتركه على نار هادئة لمدة 10 دقائق.يرفع الوعاء من على النار وتركه لمدة نصف ساعة أخرى حتى يبرد المزيج.تصفية الماء من الخليط باستخدام مصفاة.

تعبئة الغسول في زجاجة محكمة الغلق.تخزين الخليط في الثلاجة، حيث تستمر صلاحيتها لمدة أسبوع.

طريقة الاستخدام