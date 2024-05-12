العرافة الشهيرة" ليلى عبد اللطيف " تثير الرعب وتكشف عن حدوث امر خطير بهذا الموعد

الرياض - محمد الاطلسي - في توقعات مثيرة للجدل، حذرت العرافة ليلى عبد اللطيف من حدوث كارثة خطيرة في عدد من الدول العربية والعالم الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن هذه الأحداث ستكون ذات تأثير مدمر وغير متوقع.

أوضحت عبد اللطيف أن الأسبوع القادم سيشهد أحداثاً مفاجئة تؤدي إلى العديد من الوفيات، وتنبأت أيضاً بموجات برد قاسية وتساقط للثلوج في مناطق مختلفة من العالم، والتي يمكن أن تتسبب بتلك الوفيات.

وفي توقعات سابقة، ذكرت عبد اللطيف أن السعودية ستشهد أحداثاً ستغير النظرة العالمية لها وللعرب بوجه عام، مشيرة إلى إنشاءات مهمة في مجال الطب والتعليم قد تحدث في المملكة.

وتحمل توقعات ليلى عبد اللطيف الكثير من الجدل دائماً، وغالباً ما تكون محط اهتمام وتساؤل، خصوصاً مع تحذيراتها المتكررة من أحداث غير متوقعة تؤثر على الأمن والسلامة العامة.