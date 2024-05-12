رجل اعمال سعودي يكشف ارباح مذهلة لأكلة يمنية في السعودية ..لن تتوقعها

الرياض - محمد الاطلسي - كشف رجل أعمال سعودي عن الأرباح اليومية المذهلة لأحد مطاعم المندي اليمني في المملكة.

وذكر فضل الفضل، مؤسس الفضل للاتصالات، خلال لقاء مع برنامج “بودكاست بزنس” أن هذا المطعم يحقق دخلًا يبلغ 18 ألف ريال سعودي في اليوم الواحد.

وأثار الفضل دهشة الحاضرين عندما شرح هامش الربح المرتفع للمطعم، حيث أوضح أن تكلفة طبق المندي تتراوح بين 600 و 1600 ريال سعودي، بينما تكلفة المكونات الأساسية مثل الأرز والخضروات لا تتجاوز 20 ريالاً.

وأشار الفضل إلى أن المطاعم الأخرى تحقق أرباحًا مماثلة، حيث ذكر أن صاحب مطعم شاورما أخبره أنه يبيع 3 أسياخ شاورما يوميًا، ويحقق ربحًا صافيًا قدره 1500 ريال سعودي لكل سيخ.

وختتم الفضل حديثه بالتأكيد على أهمية العمل الحر وريادة الأعمال في تحقيق الأرباح، مشجعًا الشباب على عدم الاستهانة بأي مهنة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على مختلف السلع والخدمات.

وتثير هذه المعلومات نقاشًا حول جدوى أسعار المأكولات في بعض المطاعم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومع ذلك، يرى البعض أن هذه الأسعار مبررة بالنظر إلى جودة الطعام والخدمة التي تقدمها هذه المطاعم.

في النهاية، يبقى قرار تناول الطعام في هذه المطاعم من عدمه متروكًا للمستهلك، بناءً على ميزانيته وتفضيلاته.

تجدر الإشارة إلى أن المندي هو طبق تقليدي مشهور في حضرموت باليمن، يتكون من لحم الضأن أو الدجاج المطبوخ مع الأرز والبهارات، ويتم تقديمه عادةً في وعاء كبير.

ويُعد المندي من أشهر الأطباق اليمنية، ويتم تقديمه في المناسبات الخاصة والأعياد.

وإلى جانب شهرته في اليمن، فإن المندي أصبح يحظى بشعبية متزايدة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى.