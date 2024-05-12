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هآم : الخطوط الجوية اليمنية ولأول مرة تمنع المسافرين من حمل هذا الشي أثناء السفر

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الرياض - محمد الاطلسي - وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية خطابًا للوكلاء في كل من اوروبا وامريكا وكندا يفيد بتبليغ المسافرين بعدم حمل أجهزة ستارلينك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأكدت ادارة الخدمات في الشركة الجوية اليمنية في خطابها منع المسافرين حمل أجهزة ستارلينك او اجهزة مماثلة اثناء رحلاتهم لانه غير مسموح بها سواء كأمتعة او للشحن الجوي.

 

 

الجدير بالذكر أن جهاز ستارلينك يوفر إنترنت { 5G } عن طريق الأقمار الصناعية بدون الحاجة إلى أي شبكة إتصالات محلية أو شريحة جوال، 

 

اما سرعة التحميل تبلغ : 50 _180 ميغابايت في الثانية حسب التغطية وقادر علي تشغيل 200 جهاز في نفس الوقت ويعمل في كل المناطق حتى في المناطق النائية او خارج نطاق الاتصالات.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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