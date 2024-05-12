انت الأن تتابع خبر تحديث عاجل: الريال السعودي يسجل هذه القيمة أمام الجنيه المصري في تعاملات صباح الاحد 12مايو 2024! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يوم الاحد 12مايو 2024، متأثرًا بالعطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة في مصر.

وصل سعر شراء الريال السعودي في البنك المركزي المصري إلى 12.60 جنيه، وسعر البيع إلى 12.64 جنيه. وقد سجلت البنوك الأخرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستويات مماثلة.

يشير التقرير إلى زيادة الدين الحكومي لمصر والديون الخارجية، مما يؤثر على الاستقرار المالي في البلاد.

تستمر التحديات الاقتصادية في مصر مع تقلبات في قيمة العملة والديون المتزايدة.