انت الأن تتابع خبر الداخلية الكويتية تزلزل الجميع وتكشف عن جهات عربية تحاول زعزعة أمن الكويت .... وأصابع الاتهام تتجه لهذه الدولة التي لم يتوقعها أحد ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت وسائل الإعلام الكويتية لقطات مصورة لإغلاق مجلس الأمة الكويتي بعد قرار أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح بحل المجلس وتعليق العمل ببعض مواد الدستور.

ويظهر في مقطع الفيديو دوريات أمنية مكثفة على البوابات الرئيسية للبرلمان وقوات كويتية في الشوارع.

وذكر أمير الكويت أنه كان من الضروري التدخل قبل فوات الأوان لإنقاذ المسار التاريخي للدستور ومنع تحول البلاد إلى مسرح للممارسات غير الدستورية.