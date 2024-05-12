انت الأن تتابع خبر انهارت والدته عند رؤيته.. اتفرج شاب سعودي يعود إلى عائلته في المملكة بعد غياب 40 عاما (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل مقطع فيديو مؤثر لحظات استقبال شاب سعودي لعائلته في المملكة العربية السعودية بعد فترة غياب دامت أربعين عامًا. ويذكر أن الشاب انتقل للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وهو لا يزال رضيعاً برفقة والدته الأمريكية إثر انفصالها عن والده السعودي.

بعد جهود طويلة في البحث، تمكن الشاب من إيجاد أفراد عائلته في السعودية، حيث استقبلوه بترحيب حار، مليء بالعناق والقبلات، في أجواء احتفالية تغمرها السعادة. وفي لحظات مؤثرة، احتضن الشاب عمه فيصل وعدد من أقاربه بينما كانت دموع الفرح تنهمر من عينيه، وظهر في ختام الفيديو وهو يرتدي الزي السعودي التقليدي، مما أضاف للمشهد طابعاً عاطفياً قوياً.

هذه العودة تعكس القصص الإنسانية المعقدة التي تنشأ من الانفصال العائلي والثقافي، وتبرز أهمية الروابط العائلية التي تتجاوز الحواجز الجغرافية والثقافية.