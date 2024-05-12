نهاية كارثية لرجل سعودي ظهر على مواقع التواصل يهدد زوجته بالزواج عليها..والسبب لايصدقة عقل

الرياض - محمد الاطلسي - نشر شخص، مقطع فيديو ساخر عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يحاول من خلاله تهديد زوجته إيجاد مبرر للزواج على زوجته من امرأتين .

وفي الفيديو، تظهر مائدة طعام عليها بعض الأطعمة، ويتحدث فيه الرجل قائلاً: “شوفوا شوفوا يا جماعة، وأنتم يا أصدقائي، تقولون لي لا تتزوج عليها، وين السلطة وأم علي، لا سلطة ولا أم علي، وتقولون لي لا تتزوج عليها، إيش جابتلي؟، وش اسوي مع هذه المرأة، مشكلة هذه المرأة مشكلة”.

وتابع الرجل، في الفيديو، وهو يغرف الطعام لنفسه: “آه من النسوان، في 10 أيام هاخذ عليها ثنتين، لكي تتأدب المرة القادمة”.