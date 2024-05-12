انت الأن تتابع خبر "اليوم عيد لهذه الفئة فقط".. إقامة دائمة بقطر لمن ينطبق عليه هذه الشروط البسيطة وبسعر مفااااجأة كبيرة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الحكومة القطرية بالإعلان عن الشروط الواجب توافرها للحصول على الإقامة الدائمة في دولة قطر، وذلك بعد العديد من التساؤلات التي قد تم طرحها من قبل العديد من الوافدين الذين يريدون الحصول على فرص عمل والاستقرار الدائم بالدولة.

شروط الإقامة الدائمة في قطر