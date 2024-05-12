انت الأن تتابع خبر "اليوم عيد لهذه الفئة فقط".. إقامة دائمة بقطر لمن ينطبق عليه هذه الشروط البسيطة وبسعر مفااااجأة كبيرة!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت الحكومة القطرية بالإعلان عن الشروط الواجب توافرها للحصول على الإقامة الدائمة في دولة قطر، وذلك بعد العديد من التساؤلات التي قد تم طرحها من قبل العديد من الوافدين الذين يريدون الحصول على فرص عمل والاستقرار الدائم بالدولة.
شروط الإقامة الدائمة في قطر
- قامت وزارة الداخلية القطرية بالتعاون مع الحكومة بتحديد عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين يريدون الحصول على الإقامة الدائمة، وتتمثل هذه الشروط من خلال مايلي:الإقامة في دولة قطر لمدة تبلغ 10 أعوام كحد أدني لكي يتم قبول الطلب.
- إجادة التحدث باللغة العربية ويعد هذا من أهم الشروط لقبول طلب الإقامة.
- ألايقل راتب الشخص الوافد عن 10 آلاف ريال قطري.
- أن يعمل الشخص المغترب بإحدى القطاعات العامة أو حتى القطاعات الخاصة.
- أمتلاك الفرد للسمعة الطيبة ويجب أن يعرف عنه حسن السير والسلوك.
- وفي حالة إذا كان المتقدم على الطلب متزوج فيجب تقديم وثيقة الزواج أو حتى المستندات التي تقوم بإثبات ذلك.
- تقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة.
- أمتلاك الفرد لسكن خاص مستقل به، بالإضافة إلى ذلك امتلاكه القدرة على الإنفاق المعيشي.