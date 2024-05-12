انت الأن تتابع خبر ثروته فاقت التوقعات..من هو الرجل الذي ازاح الوليد بن طلال من عرشه من أغنى رجل في السعودية وحل محله؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تتميز الشركات العائلية بتنويع استثماراتها، فمن بين أقوى 100 شركة عائلية هذا العام،%89 منها تعمل في قطاعات متنوعة. وتهيمن الشركات السعودية الكبيرة على القائمة بـ37 شركة، تليها الإمارات بـ25 شركة،
- والكويت بـ8 شركوحلت في مقدمة الشركات السعودية العائلية التي تضمنتها قائمه هذا التصنيف "العليان للتمويل، وفاس القابضة، ومجموعة المهيدب، وراشد عبدالرحمن، وسدكو
- والجفالي، ودلة البركة، ونسما، والعوجان، والنويس، والعبيكان، وعمر قاسم العيسائي، والنهدي، والخريف، والقحطاني، وتمر، والجماز وروابي".
حسب تصنيف مجلة "فوربس"..!!
- ولفتت المجلة، إلى أن التصنيف اعتمد على "إدراج الأعمال التجارية الخاصة والشركات القابضة المملوكة، أو تلك التي تدار بشكل مشترك أو بالكامل من قبل أفراد العائلات العربيةالعريقة".