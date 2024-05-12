"طبيبة التغذية المعروفة تنبه الأمهات: احذروا من تقديم هذا الطعام لأطفالكم... قد يكون قاتلًا!"

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رياض - احمد صلاح - لقد تبين أن الممارسة التقليدية المتمثلة في حفظ حبوب الأرز في الشيكل ضارة ومضرة بصحة الإنسان.
وقد أظهرت الدراسات
- أن وضع حبات الحبوب مع الأرز يعتبر محارباً ضد التسوس.
- ولمنع السوس من إصابة الأرز والبقوليات بالسوس، يمكن استخدام طرق طبيعية.
- يمكن أن تساعد الزيوت العطرية مثل زيت الكزبرة أو زيت النعناع في إزالة التسوس، بينما تعمل بذور الكمون على تعقيم الأرز وقتل السوس.
- يمكن استخدام ورق الغار بين أكياس الأرز والبقوليات لقتل السوس وإزالته تماماً.
- ويمكن إضافة القرفة إلى الأرز والبقوليات أو وضعها مباشرة في مناطق التخزين. وأخيراً، يمكن وضع فصوص الثوم المقشرة مباشرة في مناطق التخزين لمنع التسوس.