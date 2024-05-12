"طبيبة التغذية المعروفة تنبه الأمهات: احذروا من تقديم هذا الطعام لأطفالكم... قد يكون قاتلًا!"

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رياض - احمد صلاح - لقد تبين أن الممارسة التقليدية المتمثلة في حفظ حبوب الأرز في الشيكل ضارة ومضرة بصحة الإنسان.

وقد أظهرت الدراسات