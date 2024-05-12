شركة سعودية عملاقة تسحب استثمارات بمليارات الريالات من الصين مع الكشف عن ضغوط كارثية من هذه الدولة

الرياض - محمد الاطلسي - قالت شركة ”علات“ السعودية، وهي شركة سعودية متخصصة في أشباه الموصلات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إنها ستسحب استثماراتها من الصين من الصين إذا طلبت منها الولايات المتحدة ذلك.

وقد طُلب من الشركة التي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار أمريكي، أن تبقي سلاسل التصنيع والتوريد منفصلة بين المكونات الصينية والأمريكية.

وتسعى الولايات المتحدة إلى إقامة شراكات موثوقة وآمنة في الولايات المتحدة، حيث تهدف المملكة العربية السعودية إلى إنشاء مراكز بيانات وشركات ذكاء اصطناعي وتصنيع أشباه الموصلات.