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بعد معاناة 12 عاماً..متعافي من السكري يكشف سر تعافيه وكيف تخلى عن الأدوية بطريقة لاتخطر على بال!!

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الرياض - محمد الاطلسي - روى متعافي من مرض السكري، معاناته طوال 12 عاماً، وكيف تخلى عن تناول الأدوية، واستكمال حياته بطريقة طبيعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإصابة بالسكر

 

 

وقال المتعافي خلال برنامج صباح العربية:" أصبت بمرض السكري عام 2011، واستمرت الرحلة حتى 2022م، وانا الآن ومنذ سنة تقريباً تركت الأدوية جملة واحدة بفضل من الله عز وجل".

 

 

 

أدوية

 

 

وأضاف:" كنت أتناول أدوية مثل ديمكرون 60، والميتفورمين وهو منظم السكر وكنت أتناول منه جرعة تركيزها 500، ووصل الأمر إلى أن أصبحت الجرعة 2000، وغيرها من الأدوية:.

 

 

وتابع:" التراكمي كان قد وصل إلى 11.4 والآن وصل إلى 4.7 ولله الحمد، وكان البرنامج هو تنظيم في السلوك الغذائي".

 

 

مصادر الطاقة

 

 

واختتم:" الجميع يعرف أن الجسم يحصل على الطاقة من 3 مصادر، وهي السكريات والنشويات والدهون الصحية والبروتين، وأنا تخليت عن السكريات والنشويات وعايش فترة من أجمل المراحل في حياتي".

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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