بقصد او بدونه ..وزارة الحج تحذر الحجاج من غرامة 50 ألف ريال والحبس 6 أشهر لمن يقوم بهذا الأمر !

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت وزارة الحج والعمرة بيانا بشأن العقوبات التي تفرض في حال استخدام تأشيرة الزيارة لأداء مناسك الحج، مع عدم وجود تصريح رسمي للحجيج لأداء المناسك، ومن أهم هذه العقوبات ما يلي:

يتم تطبيق غرامة مالية بمبلغ 50 ألف ريال سعودي.

الحبس لمدة 6 أشهر.

ترحيل المقيمين المخالفين خارج أراضي المملكة، ومنعهم من الدخول مرة أخرى لمدة 10 سنوات.

فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال سعودي للمواطنين السعوديين من يقومون بزيارة المشاعر المقدسة (منى، المزدلفة، عرفات) دون وجود تصريح رسمي للحج، وتتضاعف العقوبة في حال تم تكرارها للمرة الثالثة.

الإعلان عن أسماء المخالفين في وسائل الإعلام.

حددت وزارة الحج والعمرة عدد من الشروط التي يلزم توافرها لأداء مناسك الحج، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

الأولوية لمن لم يسبق لهم أداء المناسك.

تتراوح أعمار الحجاج المقبولين لأداء مناسك الحج من عمر 18 عام حتى عمر 65 عام.

تقديم ما يفيد خلو الحجيج من أي أمراض معدية وأخذ التطعيمات اللازمة.

ارتداء الكمامة أثناء تأدية الحجيج المناسك الحج.

ضرورة الالتزام بالقوانين المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة.