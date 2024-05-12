انت الأن تتابع خبر المملكة على بعد ساعات من أسوأ كارثة في تاريخها... والدفاع المدني يحذر سكان هذه المناطق من خطر وشيك ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشكلت موجة غبار كثيفة فوق جازان بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية العميقة. وقد أثرت الموجة على المناطق الجبلية شرق المدينة وتحركت نحو الساحل مما تسبب في تدني الرؤية للمسافرين.

وقد أصدرت السلطات تحذيرًا للمواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية وحثت على توخي الحذر أثناء هبوب العواصف الرملية وهطول الأمطار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة

وغبار وزخات من البرد، مسببة سيولاً على مناطق نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم وغرب الرياض.