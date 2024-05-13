المرور السعودي يفجع كل سائق .. غرامة 10 آلاف ريال والسجن سنة لهذه المخالفة..إحذرها

الرياض - محمد الاطلسي - غلظ المرور السعودي من عقوبة قطع الاشارة.

وأكد ان من يقطع الاشارة وهو في حالة سكر فإن الغرامة 10 آلاف ريال والسجن سنة

واوضحت الادارة العامة للمرور السعودي عن قيامها بتحديث بعض القوانين المختلفة تزامناً مع توافد حجاج بيت الله الحرام من اجل الحد من حوادث الطرقات وخصوصاً اشارات المرور بالمناطق المكتظة بالسكان وهو الامر الذي يضفي مزيداً من الحرص من قبل السائقين علي الاهتمام بإشارات المرور وعدم تجاوزها. وقد اوضحت ادارة المرور الي ان غرامة قطع الاشارة يتم تسجيلها بعد تجاوز الاشارة الحمراء ولا تحتسب في حالة ان كانت الاشارة علي وضع الاستعداد (الصفراء). غرامة قطع اشارة المرور

وتصل غرامات المرور الجديدة علي قطع اشارة المرور الي نحو (6 آلاف ريال سعودي) كما انها تبدأ من (3 آلاف ريال) كما يتم زيادة الغرامة لتصل الي نحو (10 آلاف ريال) ان كان السائق متعاطي للكحوليات كما يتم اضافة غرامة شرب الكحول علي الاراضي السعودية والتي تصل الي السجن لمدة (9 أشهر) والجلد بنحو (80 جلدة) كما يمكن ان يتم اضافة غرامة وعقوبة التشهير.

وتعد غرامة مخالفة قطع الشارة من غرامات (الجدول السادس) ويمكن الاستعلام عن الاشارة بعد تبليغك برسالة نصية علي رقم المحمول (SMS) في مدة تصل الي خمسة ايام ومن يوم واحد فقط.