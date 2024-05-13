انت الأن تتابع خبر بالتزامن مع موسم الحج..وزارة التعليم السعودية تفاجئ الجميع بموعد الاختبارات النهائية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - موعد للاختبارات النهائية في مكة المكرمة في الفصل الدراسي الثالث من عام 1445 لجميع الصفوف

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