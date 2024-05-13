رسمياً : ايران تكشف عن تطوير الحوثيين مدن صاروخية.. استخدموا هذا بحفر الانفاق

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"، يوم السبت، إن جماعه الحوثي ، في طريقها لتطوير مدن صاروخية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

وقالت الوكالة الرسمية إنه “بفضل التجارب الأخيرة وسنوات الحرب مع الولايات المتحدة والتحالف العربي يتم تطوير شبكة من الأنفاق تحت الأرض لتعزيز وظيفة أنظمتهم الهجومية والدفاعي”.

وأشارت إلى أن الحوثيين “مثل محور المقاومة يسعون للحصول على مزيج من مشاة حرب العصابات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية بالإضافة إلى الطائرات دون طيار”.

وذكرت وكالة إرنا إن أساس ذلك ما اكتشفته صور الأقمار الصناعية مؤخراً هو استخدام اليمن لمودال في حفر الأنفاق تحت الأرض.

الوكالة لفتت إلى أن الحوثيين يمضون في طريق الجمهورية الإيرانية وحزب الله في لبنان باستخدام الأنفاق تحت الأرض في عمليات عسكرية. مشيرة إلى أنهم “قاموا بتطوير شبكة أنفاقهم تحت الأرض رغم كل المشاكل والنواقص”.

وكان المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، قد استعرض في 30 ابريل الماضي، صور الأقمار الصناعية التي تظهر الحوثيين يقومون بالحفر، وينشئون منشآت عسكرية جديدة وأكبر بكثير تحت الأرض يمكن أن تعزز حمايتهم في حالة نشوب صراع في المستقبل.

وكشفت صور الأقمار الصناعية عن أن المليشيات الحوثية، التي تسيطر على جزء كبير من البلاد وتضايق الشحن في البحر الأحمر، قامت بتوسيع كبير للمنشآت العسكرية تحت الأرض.

ولفت المركز الدولي الأمريكي إلى إن طفرة البناء تسبق العملية العسكرية المستمرة بقيادة الولايات المتحدة والتي استهدفت الحوثيين لمواجهة هجماتهم على البضائع والسفن العسكرية.