اسهل والذ طريقة عمل طاقية السلطان شكل وطعم وريحة مش هتنسيه بمكونات سهلة وخطوات بسيطة!!

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رياض - احمد صلاح - تعد طاقية السلطان من الوصفات اللذيذة والتي يتساءل الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضيرها حيث إنها انتشرت في الفترة الأخيرة وهي من الفطائر اللذيذة الطرية والتي يتم تناولها بجانب كوب من الشاي، ويتم تحضير طاقية السلطان باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة ولا تحتاج إلى وقت طويل أو خطوات بسيطة من أجل تحضيرها.
طريقة عمل طاقية السلطان شكل وطعم وريحة مش هتنسيه بمكونات سهلة وخطوات بسيطة
مكونات وصفة طاقية السلطان
- يتم تحضير طاقية السلطان من خلال استخدام العديد من المكونات المتوفرة في المنزل، وتتمثل تلك المكونات فيما يأتي:ثلاث أكواب وربع من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- نصف كوب من الحليب الدافئ.
- ربع كوب من الزيت.
- خمس ملاعق كبيرة من السكر.
- معلقتين صغيرتين من الخميرة الفورية.
- بياض بيضة.
- معلقة صغيرة من فانيليا.
- معلقتين كبيرتان من الزبدة.
- معلقة ونصف كبيرة من الكاكاو الخام.
- شوكولاتة سائلة.
مكونات دهان الوجه:
- صفار بيضة.
- معلقتين كبيرتان من الحليب.
- معلقة صغيرة من الخل.
طريقة عمل طاقية السلطان
- ضعي نصف كوب من الماء الدافئ والحليب الدافئ في وعاء وقلبيهم جيدا ثم أضيفي إليهم بياض بيضة وخمس ملاعق كبيرة من السكر ومعلقتين صغيرتين من الخميرة الفورية ومعلقة صغيرة من الفانيليا وقومي بتقليب جميع المكونات سويا حتى تختلط.
- بعد ذلك ضعي ثلاث أكواب وربع من الدقيق المنخول حتى تتكون لديك عجينة مناسبة وطرية، وقسمي العجينة إلى نصفين وقومي بوضع الكاكاو الخام على نصف منها وقلبيها جيدا.
- ثم ضعي عليها الزبدة واستمري بالتقليب حتى تحصلي على عجينة طرية واتركيها حتى ترتاح وتختمر، وضعي زبدة على العجينة الأخرى واعجنيها جيدا واتركيها حتى تختمر.
- قومي بفرد عجينة الشوكولاتة والعجينة الأخرى على شكل مستطيل وضعي عجينة الشوكولاتة فوق العجينة الأخرى واجعليهم متساويتين.
- بعد ذلك ضعي الشوكولاتة وافرديها جيدا وقومي بعمل ضفائر باستخدام العجينة على شكل أسطوانة، ثم ضعي العجينة في صينية مناسبة دائرية واتركيها حتى تختمر مرة أخري لمدة نصف ساعة.
- وحضري دهان الوجه من خلال وضع صفار البيض والحليب والخل عليهم وقومي بخلطهم جيدا وضعيهم على وجه طاقية السلطان.
- وبعد ذلك أدخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج وتأخذ لون جيد، وبعدها أخرجي الصينية من الفرن وقومي بتقطيعها وتقديمها.