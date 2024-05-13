انت الأن تتابع خبر اسهل والذ طريقة عمل طاقية السلطان شكل وطعم وريحة مش هتنسيه بمكونات سهلة وخطوات بسيطة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد طاقية السلطان من الوصفات اللذيذة والتي يتساءل الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضيرها حيث إنها انتشرت في الفترة الأخيرة وهي من الفطائر اللذيذة الطرية والتي يتم تناولها بجانب كوب من الشاي، ويتم تحضير طاقية السلطان باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة ولا تحتاج إلى وقت طويل أو خطوات بسيطة من أجل تحضيرها.

طريقة عمل طاقية السلطان شكل وطعم وريحة مش هتنسيه بمكونات سهلة وخطوات بسيطة

مكونات وصفة طاقية السلطان

يتم تحضير طاقية السلطان من خلال استخدام العديد من المكونات المتوفرة في المنزل، وتتمثل تلك المكونات فيما يأتي:ثلاث أكواب وربع من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ربع كوب من الزيت.

خمس ملاعق كبيرة من السكر.

معلقتين صغيرتين من الخميرة الفورية.

بياض بيضة.

معلقة صغيرة من فانيليا.

معلقتين كبيرتان من الزبدة.

معلقة ونصف كبيرة من الكاكاو الخام.

شوكولاتة سائلة.

مكونات دهان الوجه:

صفار بيضة.

معلقتين كبيرتان من الحليب.

معلقة صغيرة من الخل.

طريقة عمل طاقية السلطان