انت الأن تتابع خبر "خبير تكنولوجي شهير يكشف سر خطير للجميع".. لماذا ينصح بوضع الهاتف المحمول دائما مقلوبا على شاشته اعرف السبب قبل أي حد!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقال بعض الخبراء أن وضع الهاتف المحمول مقلوبا على الشاشة يساهم على حماية الشاشة من الكسر والتعرض للخدش، وله عدة استخدامات أخرى حيث يعمل على حماية بطارية الهاتف والهاتف ذاته من التعرض للتلف، ولذا وجب التنوية على كافة مستخدمي الهواتف المحمول على القيام بهذا الوضع في أوقات شحن الهاتف أو عدم إستخدامه، ولتفاصيل أكثر تابعوا معنا مقال اليوم .

وضع الهاتف مقلوب على الشاشة

يقوم الكثير منا بوضع الهاتف بحيث تصبح الشاشة نحو الأعلى حتى يمكن مشاهدة جديد ما يحدث به من مكالمات أو رسائل تصل أو إشعارات من مواقع التواصل الإجتماعي بدون الحاجة لإمساك الهاتف،

ولكن يجب التنبيه على خطورة هذا الوضع لأنه من السهل أن يتعرض للخدش او الكسر او التلف عند وقوع أي شي عليه كماء مثلا، لذا يجب علينا الحرص على وضع الهاتف مقلوبا على شاشته بحيث يصبح ظهر الهاتف لأعلى وبتلك الطريقة يكون تم الحفاظ على الهاتف من التعرض لأي كارثة سابقة.

مميزات وضع الهاتف على شاشته