انت الأن تتابع خبر كعوب رجليكي هتبقى زي الحرير.. تعالي أقولك على باديكير بـ 12 جنيه ونص في مكانك مش هتروحي في أي حته!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تتكاسل العديد من الفتيات والسيدات عن الذهاب إلى صالونات التجميل للعناية بأقدامهن بسبب الكثير من الظروف، ويعد “القدم” أحد أكثر أجزاء الجسم التي تتطلب عناية فائقة، لأنها تتعرض للأتربة والاتساخ بشكل أكبر من أي جزء آخر، والكثير من السيدات لا يستطيعوا الذهاب إلى الصالونات بسبب انشغالهن بالعمل ومهام المنزل، لذلك نقدم لكِ في السطور القادمة أسهل طريقة عمل الباديكير في المنزل مثل الكوافير وفي وقت قصير ونتيجة مذهلة.
طريقة عمل الباديكير في المنزل
- تعتقد الكثير من السيدات أن عمل الباديكير في المنزل أمر في صعب للغاية، ولكن ذلك غير صحيح، فكل ما عليك فعله هو اتباع خطوات بسيطة، وهي
- أولًا، احضري طبق بلاستيكي قديم، وضعي به الماء الدافئ، وكلما كان الماء حاراً كلما كان ذلك أفضل في تنظيف القدم.
- ومن ثم، ضعي كمية مناسبة من الصابون السائل أو الشامبو في الطبق الباديكير، كما توجد هناك أملاح مخصصة للباديكير يمكنك الاستعانة بها في حال توافرها لديكِ.
- قومي بنقع قدميك في الوعاء، لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، وبعد الانتهاء من النقع، افركي قدميك جيداً بواسطة لوفة خشنة، ويمكنك أيضًا استخدام كريمات السنفرة والتقشير في حال توافرهم لديكِ.
- وبعدها، استخدمي حجر الخفاف لفرك المناطق الخشنة، وخاصة كعب القدم للتخلص من التشققات وطبقات الجلد الداكنة والميتة.
- افركي القدمين بحجر الخفاف، حيث أن هذه الخطوة هي أفضل طرق علاج تشققات الكعبين.
- وبعد ذلك، اغسلي قدميك وجففيهما بالمنشفة، ثم قصي الأظافر وبردهم، وتخلصي من الجلد الزائد حولهم، باستخدام فرشاة الأظافر والمقص المخصص للأظافر، ثم اغسلي قدميك مرة أخرى، ثم جفيفيهما جيداً.
- وأخيرًا، رطبي قدميك بشكل جيد بمرطب ثقيل، ويمكن استخدام كريمات تستخدم لإعطاء كعب القدم لوناً أحمر “دم الغزال”، ومن الأفضل ارتداء جوارب بعد الإنتهاء من عمل الباديكير.
- وفي الختام، نكون قد قدمنا لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الباديكير في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة ونتيجة رائعة ستنال اعجابك.