انت الأن تتابع خبر كعوب رجليكي هتبقى زي الحرير.. تعالي أقولك على باديكير بـ 12 جنيه ونص في مكانك مش هتروحي في أي حته!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتكاسل العديد من الفتيات والسيدات عن الذهاب إلى صالونات التجميل للعناية بأقدامهن بسبب الكثير من الظروف، ويعد “القدم” أحد أكثر أجزاء الجسم التي تتطلب عناية فائقة، لأنها تتعرض للأتربة والاتساخ بشكل أكبر من أي جزء آخر، والكثير من السيدات لا يستطيعوا الذهاب إلى الصالونات بسبب انشغالهن بالعمل ومهام المنزل، لذلك نقدم لكِ في السطور القادمة أسهل طريقة عمل الباديكير في المنزل مثل الكوافير وفي وقت قصير ونتيجة مذهلة.

طريقة عمل الباديكير في المنزل