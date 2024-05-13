انت الأن تتابع خبر الذهب يجنن السعوديين وينهار إلى الحضيض ... وما سجله الجرام اليوم مغرٍجدا على الشراء ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية مع إغلاق الأسواق العالمية للمعدن النفيس، بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 24 قيراطًا 284.63 ريالًا (75.90 دولارًا)، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 وعيار 18 عيارًا 249.05 ريالًا (66.41 دولارًا) و213.47 ريالًا (56.93 دولارًا).

وبلغت أسعار الذهب المستعمل 255.14 ريال للذهب عيار 22، و244.85 ريال للذهب عيار 21، و208.15 ريال للذهب عيار 18.

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد لدى المسائية في السعودية 305.66 ريال للذهب عيار 22، و293.56 ريال للذهب عيار 21، و286.92 ريال للذهب عيار 18.

ويتم إنتاج سبائك الذهب في المملكة العربية السعودية بأوزان مختلفة، حيث يبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 10 جرام 2926.01 ريالاً، وسبائك الذهب عيار 50 جراماً 14430.80 ريالاً، وسبائك الذهب عيار واحد 286623.68 ريالاً.