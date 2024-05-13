انت الأن تتابع خبر الريال السعودي يوجه ضربة مزلزلة للجنيه المصري...وما سجله اليوم صدم الجميع ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في 12 مايو 2024، خلال التعاملات الأسبوعية في البنوك وشركات الصرافة.

ووصلت أسعار البيع والشراء إلى مستويات مرتفعة، حيث سجل سعر الشراء في البنك المركزي المصري 12.60 جنيهًا للشراء وسعر البيع في البنك الأهلي المصري 12.63 جنيهًا.

وبلغت أسعار الصرف في بنك مصر 12.66 جنيهًا للشراء و12.69 جنيهًا للبيع. وسجل كل من البنك العربي الدولي وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس أسعارًا مرتفعة. كما شهدت أعلى خمس دول تتلقى التحويلات المالية ارتفاعًا في أسعار الفائدة في بنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني وبنك كريدي أجريكول.

وقد كانت قيمة الريال عاملاً مهماً في تنشيط ميزانيات الدول، حيث كانت الدول الخمس الأولى التي تتلقى أكبر عدد من التحويلات المالية.