اليمن : وزير سابق يكشف عن تحرك نوعي ومنهجية جديدة لخارطة طريق السلام

الرياض - محمد الاطلسي - قال وزير سابق في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن هناك ما وصفها بالمنهجية الجديدة لخارطة طريق السلام في اليمن، وتحرك وصفه بالنوعي لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بهذا الشأن.

وقال وزير حقوق الإنسان السابق “محمد عسكر”، إن مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، يخطو خطوة في طريق السلام وفق منهجية جديدة بمنظوري الشمولية والتضمين.

وقال إن تلك المنهجية الجديدة للمبعوث “تهدف لوضع لبنات في بناء السلام في اليمن، باعتبارها عملية يملكها ويقودها اليمنيين”.

وأضف، في تصريح على منصة إكس: “لأول مرة أشعر أن هناك تحرك نوعي حيث تختلف هذه المنهجية عما سبق، تشترك شرائح عريضة ونوعية من المجتمع معا لوضع استراتيجية، لصناعة سلام شامل ودائم وعادل، تهفو إليه قلوب اليمنيين جميعا”.

وعبر عسكر عن أمله في أن تشكل هذه الجهود إضافة نوعية لجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، ومكتبه في الإسهام مع الأشقاء والأصدقاء في وقف الحرب وبناء السلام في بلادنا. وفق تعبيره