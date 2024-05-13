انت الأن تتابع خبر أخبار سارة للاقتصاد السوري! الليرة السورية تُحلق عالياً في السوقين الموازية والسوداء! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يُسلط هذا المقال الضوء على استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في 13 مايو 2024، مع تحليل تأثير هذا الاستقرار على الاقتصاد السوري.
استقرار سعر الصرف:
- حافظ سعر الصرف على استقراره في كل من المصارف المرخصة والسوق السوداء.
- ارتفاع الأسعار:
- على الرغم من استقرار سعر الصرف، لا تزال الأسعار في ازدياد مستمر.
انخفاض العرض:
- يُعزى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض العرض وارتفاع الطلب على السلع.
- انخفاض النمو الاقتصادي: يشير الخبراء إلى أن انخفاض النمو الاقتصادي هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار.
سياسات نقدية خاطئة:
- يُلقي الخبراء باللوم على السياسات النقدية الخاطئة، مثل تجريم التعامل بالدولار، في تفاقم الأزمة.
جفاف مصادر السيولة:
- أدت سياسة البنك المركزي إلى جفاف مصادر السيولة وتقييد حركة الأموال.
لا تأثير على الأسعار:
- لم يؤثر استقرار سعر الصرف على سلوك التجار الذين يمتنعون عن خفض الأسعار.
سعر الصرف في السوق السوداء:
دمشق:
- 14700 ليرة للشراء، و14850 ليرة للبيع.
حلب:
- 14750 ليرة للشراء، و14900 ليرة للبيع.
إدلب:
- 15200ليرة للشراء، و15250 ليرة للبيع.
الحسكة:
- 15390 ليرة للشراء، و15440 ليرة للبيع.
سعر اليورو في السوق السوداء:
- 15700 ليرة للشراء، و15865 للبيع.
سعر الليرة التركية في السوق السوداء:
- 450 ليرة للشراء، و457 ليرة للبيع.
- :يُشير استقرار سعر الصرف إلى تحسن جزئي في الاقتصاد السوري، لكنه لا ينعكس على الأسعار التي لا تزال في ازدياد مستمر. ويُعزى ذلك إلى انخفاض العرض وارتفاع الطلب، بالإضافة إلى السياسات النقدية الخاطئة.