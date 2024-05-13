انت الأن تتابع خبر أخبار سارة للاقتصاد السوري! الليرة السورية تُحلق عالياً في السوقين الموازية والسوداء! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُسلط هذا المقال الضوء على استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في 13 مايو 2024، مع تحليل تأثير هذا الاستقرار على الاقتصاد السوري.

استقرار سعر الصرف:

حافظ سعر الصرف على استقراره في كل من المصارف المرخصة والسوق السوداء.

ارتفاع الأسعار:

على الرغم من استقرار سعر الصرف، لا تزال الأسعار في ازدياد مستمر.

انخفاض العرض:

يُعزى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض العرض وارتفاع الطلب على السلع.

انخفاض النمو الاقتصادي: يشير الخبراء إلى أن انخفاض النمو الاقتصادي هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار.

سياسات نقدية خاطئة:

يُلقي الخبراء باللوم على السياسات النقدية الخاطئة، مثل تجريم التعامل بالدولار، في تفاقم الأزمة.

جفاف مصادر السيولة:

أدت سياسة البنك المركزي إلى جفاف مصادر السيولة وتقييد حركة الأموال.

لا تأثير على الأسعار:

لم يؤثر استقرار سعر الصرف على سلوك التجار الذين يمتنعون عن خفض الأسعار.

سعر الصرف في السوق السوداء:

دمشق:

14700 ليرة للشراء، و14850 ليرة للبيع.

حلب:

14750 ليرة للشراء، و14900 ليرة للبيع.

إدلب:

15200ليرة للشراء، و15250 ليرة للبيع.

الحسكة:

15390 ليرة للشراء، و15440 ليرة للبيع.

سعر اليورو في السوق السوداء:

15700 ليرة للشراء، و15865 للبيع.

سعر الليرة التركية في السوق السوداء: