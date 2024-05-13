انت الأن تتابع خبر الذهب ينحني أمام ضغوط الدولار الأمريكي في السعودية: انخفاض طفيف في جميع الأعيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 13 مايو 2024 تراجعًا طفيفًا، حيث انخفضت جميع الأعيرة والسبائك الذهبية بشكل طفيف.

وعلى الصعيد العالمي، واجه الذهب ضغوطًا مماثلة، حيث هبط سعره مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تُشير إلى مسار سياسة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.

في تفاصيل التراجع:

انخفض سعر الذهب عيار 24 في السعودية بمقدار ريال سعودي واحد ليصل إلى 283.63 ريال (75.90 دولار) للجرام.

كما تراجع سعر الذهب عيار 21 ليصل إلى 248.05 ريال (66.41 دولار) للجرام.

وشهد سعر الذهب عيار 18 انخفاضًا أيضًا ليبلغ 212.47 ريال (56.93 دولار) للجرام.

وبالنسبة للذهب المستعمل، فقد سجل عيار 22 سعرًا 254.14 ريال، بينما وصل سعر عيار 21 إلى 243.85 ريال، وبلغ متوسط سعر عيار 18 نحو 207.15 ريال.

أما بالنسبة لأسعار سبائك الذهب، فقد تراوحت بين 2909.72 ريال لسبيكة 10 جرامات، وصولًا إلى 285028.36 ريال لسبيكة كيلو جرام.

يُعزى انخفاض أسعار الذهب إلى عدة عوامل، أبرزها: