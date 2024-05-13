رسميا ولأول مرة .. السعودية تسمح لكل الوافدين بتجديد الاقامة وبدون موافقة الكفيل

الرياض - محمد الاطلسي - وضعت المملكة العربية السعودية العديد من التسهيلات الجديدة للمقيمين داخلها خاصة من فئة العاملين حيث اتاحت فرص تسهيل نقل الوكالة والعمل والكفالة ايضاً مقابل بعض الرسوم وفق القوانين الجديدة التي تم طرحها والتي اعطت للعاملين العديد من المميزات والتي لا يمكن للكفيل ان يتعداها والا وضع نفسة تحت طائلة القانون وقد اوضحت وزارة الداخلية عن طرق امكانية تجديد الاقامة بدون الحاجة للكفيل.

فيما يجب ان يتم يستشير المقيم احد المستشارين القانونيين من اجل البدئ في التعرف علي سماح تحويل الكفالة او من عدمه حتي لا يضع نفسة تحت طائلة القانون كما يجب ان لا يتجاوز موعد التجديد المقرر حتي تكون شروط تجديد الاقامة متوفرة به كاملاً ومن شروط التجديد للإقامة هي:

توافر تامين صحي ساري. سداد مختلف الرسوم. سريان جواز السفر. تحديد فترة التمديد والتي تصل ما بين (3 الي 12) شهر. كما يجب الا تتواجد اي مخالفات مرورية علية. ويسمح بتمديد فترة الاقامة حتي انه عند انتهاء اقامة العامل وتم رفض تمديد الاقامة فيسمح له بفترة ثلاثة ايام للبدئ في تمديد الاقامة وفي حالة رفض الكفيل تجديد الاقامة عند نقل الكفالة فيمكن ان يتبع التالي:

الذهاب الي مكتب الجوازات وتقديم طلب تمديد الاقامة بالعمل او التأشيرة. سداد الرسوم. زيارة فرع مكتب الجوازات. فيما تصل رسوم تجديد الاشارة الي ما يصل لنحو (600 ريال سعودي) كما يجب ان يلتزم المقيم بفترة السماح والتي تصل الي نحو (3 ايام) فقط من اجل البدئ في تمديد الاقامة وفي حالة عدم تجديدها فمن الممكن ان تصل العقوبة الي الطرد من المملكة فيما يجب ان يتم تقديم الشكوى تجاه رفض الكفيل من اجل اثبات الحالة فيما بعد.

وتأشيرات العمل بالسعودية تعد من تصاريح العمل بالسعودية وهي تمكن راغبي التواجد في المملكة من العمل بها بصورة شرعية بدون التعرض الي اي مسائلة قانونية فيما يجب الالتزام طوال فترة البقاء بالمملكة بمجموعة من الشروط التي تسهل بقاء الزائر فيها بدون اي عواقب.