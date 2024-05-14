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معلومه ستذهلك ..لماذا حذرنا الله تعالى من شر الفاسق إذا وقب ومن هو الغاسق ؟

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الرياض - محمد الاطلسي - فإن الفلق فسر بالصبح وفسر بكل ما انفلق عن شيء من وقات الله تعالى، ويدل لذلك قول الله تعالى: [إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى] (الأنعام: 95) [فَالِقُ الْإِصْبَاحِ] (الأنعام: 96).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها فأشار بها إلى القمر فقال: استعيذي بالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب.

 

 

 

صححه الترمذي والحاكم، ووافقهما الذهبي والألباني

وفى تفسير السعدى قال : { وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ } أي: من شر ما يكون في الليل،

 

 

حين يغشى الناس، وتنتشر فيه كثير من الأرو اح الشـ،ـريرة، والحيوانات المـ،ـؤذية.

وعن أم المؤن عائشة قالت: أخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم بيدي،

 

 

ثم نظر إلى القمر، ثم قال:

” يا عائِشَةُ تَعَوَّذِي باللهِ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إذَا وَقَب، وَهَذَا غاسِقٌ إذَا وَقَبَ”،

 

وهذا لفظ حديث أبي كُرَيب، وابن وكيع. وأما ابن حُمَيد، فإنه قال في حديثه: قالت: أخَذَ النبيّ صلى الله عليه وسلم بيدي، فقال: ” أتَدْرِينَ أيَّ شَيءٍ هَذَا؟ تَعَوَّذِي باللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا؛ فإنَّ هَذَا الْغاسِقُ إذَا وَقَبَ

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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