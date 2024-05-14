بأمر ملكي عاجل..العاملين بهذه المهن ترحيل نهائي دون عودة الى المملكة ابتداء من هذا الموعد!

الرياض - محمد الاطلسي - يشعر العديد من الوافدين الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية بأن أشد الصدمات التي مروا بها كانت خلال شهر رمضان المعظم، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية عن خطط لتوطين مجموعة من المهن الجديدة بحلول العام 2024، وهذه المهن تعتبر مصدر رزق للعديد من المقيمين، وخاصة من هم من الجنسية المصرية.

الوظائف التي تنوي وزارة الموارد البشرية السعودية سعودتها تدريجيا كما أعلنت جربدة نيوز مصر مؤخرا.

تشتمل خطة توطين الوظائف المعلن عنها على عدد من المهن والأنشطة التجارية المحددة.

وظائف في مجال إدارة المشروعات، وتضمن هذه الوظائف مناصب مثل مدير إدارة المشروعات وأخصائي في هذا المجال، سوف تتم العملية على مرحلتين؛ الأولى بتطبيق نسبة 35%، والثانية بنسبة 40% من الموظفين العاملين في وظائف إدارة المشروعات بأية مؤسسة يعمل بها ثلاثة عمال فأكثر، على أن لا يقل الراتب الأدنى عن 6000 ريال سعودي.ترتفع نسبة تأنيث وظائف الشراء إلى 50% في الشركات التي تضم ثلاثة عمال أو أكثر في هذا القطاع، وتتضمن هذه الوظائف؛ مدير الشراء، وممثل الشراء، ومدير العقود، وخبير توريد الماركات الخاصة، وخبير المناقصات.مجموعة من المهن سوف يتم توظيفها

وظائف البيع، يتم تحديد نسبة 15% لتوطين وظائف البيع في المؤسسات التي تضم خمسة عمال على الأقل في قطاع البيع، تشتمل هذه الوظائف على: مدير البيع، مسؤول المبيعات الداخلية، مسؤول خدمة العملاء، متخصص في حقوق الاختراع، خبير تسويق ومبيعات، بائع للمعدات الطباعية والتصويرية، بائع أجهزة الكمبيوتر، مندوب ترويج المبيعات، مدير مبيعات بالتجزئة، مدير مبيعات بالجملة، أخصائي تجاري، أخصائي في البيع.

مراكز توفير خدمات الشحن والوسطاء اللوجستيون: سعيا لمحلية 14 مهنة ضمن مراكز توفير خدمات الشحن والوسطاء المتخصصين بنقل البضائع، يتم ذلك بالتعاون المشترك بين وزارة النقل، قطاع الخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل.

محلات خدمات التجميل والخياطة للنساء: يفرض توطين كافة الوظائف الإدارية في محلات تقديم خدمات التجميل والخياطة للنساء في جميع المؤسسات، مع إلزامية وجود عاملة سعودية واحدة على الأقل في المهن الفنية بالمحلات التي يزيد عدد العاملات في المهن الفنية بها عن عشرة، وتم هذا التنظيم بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكا.