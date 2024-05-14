السعودية.. قبيلة أفريقية تجبر رجالها على وضع المكياج والرقص أمام النساء لسبب لايصدق!

الرياض - محمد الاطلسي - إحدى القبائل الإفريقية تنعكس بها عادات الأعراف الزوجية فيضع رجالها المكياج من اجل النساء وتقع القبيلة في قلب إفريقيا وتحديداً في جمهورية تشاد تعيش القبيلة بطريقة بدائية يهتم فيها الرجال بشكلهن ومظهرهن الخارجي اكثر من النساء انفسهم فتعطي النساء فيها حرية اختيار ازواجهن والزواج منه حتي وان كان متزوجاً من قبل وذلك لإثارة إعجاب النساء حيث يقوم الرجال بطلاء وجوههم بألوان زاهية.

فيرتدون ملابس جذابة ويطيلون جباههم كما يتواجد لديهم مهرجان سنوي باسم جيريول يؤدون فيه رقصة خاصة تحت اسم (ياك) يعبرون من خلالها عن جمالهم وتختار النساء في هذا المهرجان الرجل الذي يعجبها وتضع يدها علي كتفة لتذهب به الي الخيمة من اجل اتمام الزواج.

والطلاق شائع ولا يحتاج الي اي اسباب او شروط داخل هذه القبيلة فتستطيع المرآة التطليق في اي وقت واسترداد المهر وتستطيع ايضا الزواج من اي رجل في المهرجان التالي فيحافظ الرجال علي اناقتهم طوال العام وهم يعتقدون انهم الاوسم في العالم.

ويسمي مهرجان جرول بمهرجان سرقة الزوجة حيث تستضيف القبيلة المهرجان الخاص بالخصوبة فيرتدي الرجال ملابسهم ويتنافسون علي سلسلة من الرقصات ويرتدون اغطية راس متقنة لإبراز ارتفاعهم, كما ان رجالها يقضون ساعات في صبغ الشعر وتصفيفة ووضع المكياج من اجل جذب النساء.

ولا تمنع الزوجة زوجها من التزوج باخري في حالة الفوز بها فيعاشر ما يشاء في حالة الفوز بالمسابقة وتختار احدي السيدات زوجاً اخر فمن الممكن ان تترك زوجها الحالي من اجل زوج اخر فينتشر التعدد في وسط رجال القبائل بشكل لا يصدق.