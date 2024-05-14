انت الأن تتابع خبر الارصاد السعودية تصدر تحذير خطير لجميع سكان هذه المناطق في المملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن توقعات جديدة تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في نهاية فصل الربيع، وذلك في بعض مناطق المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد المملكة ارتفاعاً في درجات الحرارة، خاصة خلال فترة الظهيرة.

تفاصيل توقعات الأمطار الجديدة

وفقاً للمتحدث حسين القحطاني، ستؤثر الأمطار الجديدة بشكل أساسي على المناطق الشمالية والمرتفعات والشرقية من المملكة، إضافة إلى أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية الداخلية. هذه الأمطار قد تساهم في تحسين الظروف البيئية والمائية بالمناطق المتأثرة، مما يعتبر خبراً إيجابياً للمزارعين والسكان المحليين.

ارتفاع درجات الحرارة المتوقع

من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة الـ40 درجة مئوية في عدد من المناطق، خاصة الساحلية والعاصمة المقدسة، مع اقتراب فصل الصيف. يأتي هذا الارتفاع كجزء من التغيرات المناخية الموسمية التي تمر بها المملكة والتي تحتم على السكان والسلطات اتخاذ التدابير اللازمة للتكيف مع هذه الظروف.

استعدادات المملكة لفصل الصيف