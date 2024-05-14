انت الأن تتابع خبر مستقبل الهلال على المحك.. كلمة واحدة من عادل البطي تُشعل فتيل الجدل حول فهد بن نافل! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شدد الناقد الرياضي عادل البطي على أهمية استمرار فهد بن نافل في رئاسة نادي الهلال،

مؤكداً أن ذلك ضروري لتعزيز مسيرة النادي وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأوضح البطي أن استمرار بن نافل على رأس الإدارة الهلالية أمرٌ لا غنى عنه،

إلا في حالة واحدة استثنائية، وهي توليه رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وذكر البطي أن الهلاليين على استعداد للتضحية بوجود بن نافل في رئاسة النادي في حال تم تعيينه رئيساً للاتحاد، إيماناً منهم بقدراته على خدمة كرة القدم السعودية بشكل عام.