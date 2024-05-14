انت الأن تتابع خبر قيمتها تتعدى الملايين.. مواطن سعودي يعثر على سيارات قديمة تعود لأمراء من آل سعود (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اكتشف مواطن سعودي مجموعة من السيارات النادرة والفارهة مخزنة في أحد المستودعات، وتضمنت هذه الاكتشافات عدة موديلات تعود لشخصيات مرموقة ومراحل تاريخية مختلفة من بينها سيارة كامري قراندي، جيب شاص، وتويوتا كرسيدا.

وقد قام المواطن بتصوير فيديو شرح فيه تفاصيل السيارات المكتشفة، حيث يُسمع في الفيديو صوته وهو يعرف بكل سيارة عن طريق ذكر الموديل والمسافة التي قطعتها. من ضمن الاكتشافات كانت هناك تويوتا كامري 2007 باللون الأصفر وُصفت بأنها أندر النوادر، وجيب شاص موديل 1981 الذي كان يخص قصر الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وقد قطعت فقط 6 آلاف كيلومتر.

أبرز الاكتشافات كانت سيارة تاون كار موديل 1989 التي كانت تعود للأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، مما يضيف قيمة تاريخية وثقافية كبيرة لهذه المجموعة. هذه السيارات، التي يبدو أنها تم الاحتفاظ بها في حالة ممتازة، تُعتبر جزءًا من التراث السعودي وقد تكون ذات قيمة كبيرة للمهتمين والجامعين للسيارات الكلاسيكية والنادرة.