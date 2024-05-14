انت الأن تتابع خبر “الف مليون مبرووووك وأخيراً”.. الحكومة تعلن وتحدد موعد صرف مرتبات شهر مايو بالمستحقات الجديدة 2024 .. شوف هتقبض امتي؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مايو الحالي، حيث بدأت في مراجعة المؤسسات الحكومية لضمان تهيئة الميزانيات المالية في الوقت المحدد، المقرر في 24 مايو 2024. تشدد الوزارة على أهمية الالتزام بالمواعيد المعلنة عبر النظام المالي الإلكتروني لتسهيل عملية سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي وتخفيف الازدحام، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين خدمات الرواتب وتسهيل استلامها من قبل الموظفين، وتعزيز كفاءة إدارة الأموال العامة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو بالمستحقات الجديدة 2024

إعلان وزارة المالية يؤكد: ستُصرف مرتبات شهر مايو 2024 والمستحقات المتأخرة للموظفين من ماكينات “ATM”، مع إطلاق الصرف خلال فترة قصيرة من 5 أيام فقط، بدءًا من 23 مايو 2024 وحتى 29 مايو 2024 وهذا الإجراء يعكس التزامنا بتقديم خدمات مالية متميزة وتحسين إدارة الأموال العامة.

موعد صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالدولة