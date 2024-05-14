انت الأن تتابع خبر السعودية عاجل… لا رسوم ولا كفيل خادم الحرمين الشريفين يعلن الخبر السعيد للمغتربين.. والمفاجأة تصدم الجميع!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت مصادر مطلعة للسعودية ويب ان يتم تخفيض رسوم المرافقين إلى النصف كمرحلة أولى من خطة شاملة لتعديل نظام رسوم المرافقين تتبعها مراحل آخرى.وقالت المصادر إن القرار، الذي من المتوقع الإعلان عنه رسمياً خلال الفترة المقبلة، يأتي استجابةً لمتطلبات النمو الاقتصادي الكبير في السعودي.

وأوضحت المصادر أن التخفيض سيشمل جميع الفئات المستهدفة برسوم المرافقين، بما في ذلك الزوجات والأبناء وكافة المرافقين.

وا يستبعد أن يتم إعفاء بعض الفئات من رسوم المرافقين بشكل كامل، مثل كبار السن وأصحاب الإعاقة.

وكان وزير المالية السعودي قد قال في وقت سابق ان الحكومة تدرس مراجعة المقابل المالي للمرافقين.