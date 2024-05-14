انت الأن تتابع خبر "خبر عاجل".. أنباء عن تبكير موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين لشهر مايو بعد تبكير راتب التقاعد ووزارة المالية توضح!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تداولت أنباء عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع عن تبكير موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين لشهر مايو أسوة بمستفيدي راتب التقاعد بالمملكة، وقد كشفت وزارة المالية السعودية عن حقيقة الخبر وحددت موعد الصرف لكلاً من القطاع المدني والقطاع العسكري كما أعلنت أيضاً عن سلم رواتب الموظفين والذي يتفاوت من موظف لآخر وفقاً لدرجته الوظيفية، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على المزيد من التفاصيل فتابعونا.
موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين
- حددت وزارة المالية السعودية موعد شهري لصرف الرواتب للموظفين، وأكدت على أنه عند تزامن يوم الصرف مع يوم الجمعة يكون الصرف الخميس،
- بينما يتم تأخيره ليوم الأحد إذا توافق مع يوم السبت، وسوف يبدأ صرف رواتب الموظفين لشهر مايو صباح يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024، ويشمل القطاعات المختلفة، ويستمر الصرف طوال اليوم وحتي وصول الراتب لكل العاملين بالمملكة.
سلم رواتب الموظفين العام
- رواتب الموظفين تختلف من موظف لأخر وتكون وفقاً لدرجة الموظف الوظيفية أو المرتبة التي حصل عليها لتكون كما يلي:
- تبدأ رواتب الموظفين في المرتبة الأولي من 3000 ريال سعودي وحتي 4890 ريال سعودي.
- أما راتب موظفي المرتبة الثانية فيبدأ من 3430 ريال وصولاً إلى 5740 ريال سعودي.
- المرتبة الثالثة تكون الرواتب بها بداية من 3945 ريال سعودي حتي 6605 ريال سعودي.
- ثم تبدأ رواتب الموظفين بالدرجة الرابعة من 4530 ريال سعودي وحتي 7750 ريال.
- تصل رواتب العاملين بالمرتبة الخامسة إلى 5240 ريال سعودي كحد أدنى وتصل إلى 8950 ريال.
- بينما رواتب العاملين بالمرتبة السادسة فتكون ما بين 6056 ريال سعودي وحتي 10335 ريال سعودي.
- تقوم وزارة المالية كل عام مع راتب شهر يناير بصرف العلاوة السنوية للموظفين والتي تختلف وفقاً للمرتبة الوظيفية أيضاً.
- تنحصر قيمة العلاوة السنوية ما بين 135 ريال وحتي 865 ريال سعودي.