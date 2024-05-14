انت الأن تتابع خبر "خبر عاجل".. أنباء عن تبكير موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين لشهر مايو بعد تبكير راتب التقاعد ووزارة المالية توضح!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت أنباء عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع عن تبكير موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين لشهر مايو أسوة بمستفيدي راتب التقاعد بالمملكة، وقد كشفت وزارة المالية السعودية عن حقيقة الخبر وحددت موعد الصرف لكلاً من القطاع المدني والقطاع العسكري كما أعلنت أيضاً عن سلم رواتب الموظفين والذي يتفاوت من موظف لآخر وفقاً لدرجته الوظيفية، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على المزيد من التفاصيل فتابعونا.

موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين

حددت وزارة المالية السعودية موعد شهري لصرف الرواتب للموظفين، وأكدت على أنه عند تزامن يوم الصرف مع يوم الجمعة يكون الصرف الخميس،

بينما يتم تأخيره ليوم الأحد إذا توافق مع يوم السبت، وسوف يبدأ صرف رواتب الموظفين لشهر مايو صباح يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024، ويشمل القطاعات المختلفة، ويستمر الصرف طوال اليوم وحتي وصول الراتب لكل العاملين بالمملكة.

سلم رواتب الموظفين العام