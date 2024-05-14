انت الأن تتابع خبر اكتشاف ضخم يُثير قلق السعودية! دولة عربية تُعلن عن أكبر حقل نفطي في العالم! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية عن مفاجأة جديدة تتعلق بأكبر الدول امتلاكاً لاحتياطيات النفط في العالم، وذلك من خلال تقرير مفصل حول إنتاج النفط.

ووفقاً للتقرير، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالمياً من حيث إنتاج النفط الخام، تليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني، ثم روسيا في المركز الثالث.

أما فيما يتعلق بأكبر منتجي النفط، فقد أوضح التقرير أن إيران والكويت والعراق والصين والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وكندا هي الدول ذات أعلى معدلات الإنتاج، إلا أنها لا تتمتع بميزة امتلاك أكبر احتياطيات نفطية.

وبحسب بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإن فنزويلا هي الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث تبلغ كمية احتياطياتها من النفط القابل للاستخراج حوالي 303 مليارات برميل.

ومع ذلك، فإن فنزويلا تُنتج حالياً 700 ألف برميل من النفط الخام فقط يومياً، وهو رقم أقل بكثير من إنتاج الدول الرئيسية المنتجة للنفط.

" إلى أن فنزويلا، على الرغم من هيمنتها على احتياطيات النفط العالمية، لم تُنتج سوى 1٪ فقط من النفط الخام المباع عالمياً في عام 2021.

يعود ذلك إلى القيود المفروضة على فنزويلا من قبل الولايات المتحدة عام 2019، والتي تمنعها من استخدام النفط، وهو مصدر دخلها الرئيسي.

ومؤخراً، منحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإذن لشركة "شيفرون" ببدء محادثات مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية حول شروط عملياتها في المستقبل.

وتُقدم هذه المعلومات لمحة ثاقبة عن توزيع احتياطيات النفط العالمية وإنتاجه، وتُسلط الضوء على التحديات التي تواجهها فنزويلا في استغلال مواردها النفطية.