لعشاق الفخامة ..جيتور T2 2024 سيارة فارهة كروس أوفر في السعودية تنافس نيسان باترول

الرياض - محمد الاطلسي - جيتور من السيارات المتطورة ذات الدفع الرباعي والتي انتجتها أعرق الشركات الصينية، وتعتبر سيارة جيتور إحدى طرازا العائلة الممتدة، وسوف يتم إصدار الكثير من الطرازات من عائلة T في الصين في الفترة القادمة .

وأطلق على هذه السيارة ترافيلر عالميا، و سيارة جيتور T2 تتمتع ببنية ومنصة جديدة ومتطورة، والتي صممت من جهة مدير تصميم بورشه السابق Hakan Saracoglu.

وتم إطلاق هذه السيارة في المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر لعام 2023 السابق، وفي مقالنا هذا سوف نوضح لكم بالتفصيل مواصفات وسعر هذه السيارة.

سيارة جيتور T2 2024 يتساءل الكثير من المواطنين في كافة أنحاء العالم عن المواصفات الخاصة بسيارة جيتور T2 2024، حيث يرغبون في معرفة ما هي المواصفات التي تتمتع بها هذه السيارة الجديدة التي تم إطلاقها في الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة، وجاءت مواصفات هذه السيارة كالتالي:

نوع المحرك بنزين تيربو سعة تخزين المحرك 2 لتر الأسطوانات 4 سلندر القوة 251 حصان العزم 390 نيوتن متر نوع ناقل الحركة تأتي السيارة بناقل حركة من نوع DCT دبل كلتش

سرعات ناقل الحركة تكون 7 سرعات نظام الدفع تأتي السيارة بنظام دفع رباعي 4WD-4X4 نظام التوجيه نظام التوجيه الموجود في السيارة يكون كهربائي

سعة خزان الوقود يكون 70 لتر نوع الوقود تأتي السيارة بنوع بنزين 95 اقتصاد الوقود 14.8 كلم/ لتر

السرعة القصوى تصل سرعة السيارة القصوى إلى 180 كلم في الساعة

أبعاد السيارة يصل طول السيارة إلى 4612 ملم، العرض يصل إلى 2006 ملم، الارتفاع يصل إلى 1880 ملم، قاعدة العجلات تصل إلى 2800 ملم، وزن السيارة يكون 1700 إلى 1895 كجم سعر سيارة جيتور T2 2024 هناك بعض الأسعار التي تم تحديدها لسيارة جيتور العالمية المعروفة لدى الجميع بمواصفاتها العالمية الرائعة، والتي تجعلها محط أنظار وإعجاب من قبل الكثير من الأشخاص الذين يحبون شراء السيارات، وتوجد هذه السيارة في المملكة العربية السعودية بالسعر الآتي: