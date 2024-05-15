انت الأن تتابع خبر الدولار يهدد الدينار العراقي: بغداد تخضع بينما تقاوم أربيل! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، يوم الاثنين، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 145750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 145600 دينار مقابل 100دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 145550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145450 ديناراً مقابل 100 دولار.

ارتفاع طفيف في سعر الدولار ببغداد وانخفاضه في أربيل

بغداد: شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ارتفاعًا طفيفًا في بغداد، يوم الاثنين، بينما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

تفاصيل الارتفاع والانخفاض:

بغداد:

سجل سعر بيع الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية 145750 دينارًا عراقيًا مقابل 100 دولار.

ارتفع سعر البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية إلى 146750 دينارًا عراقيًا مقابل 100 دولار.

استقر سعر الشراء في الصيرفة عند 144750 دينارًا عراقيًا مقابل 100 دولار.

أربيل: