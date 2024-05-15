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رياض - احمد صلاح - الخصيني يكشف اخيراً بداية فصل الصيف فلكياً.. وتحذير هام من موجة حر حارقة

بداية فصل الصيف فلكيًا وأرصاديًا حسب الباحث عبدالعزيز الحصيني

في تحديث هام للمهتمين بالطقس والمناخ،

كشف الباحث عبدالعزيز الحصيني عن مواعيد مختلفة لبداية فصل الصيف وفقًا للمعايير الفلكية والأرصاد الجوية.

تواريخ بداية فصل الصيف

بداية الصيف وفقًا لعلم الأرصاد الجوية:

السبت 24 ذي القعدة 1445هـ، الموافق الأول من يونيو.

يُلاحظ أن علم الأرصاد يعتمد على معايير خاصة تختلف قليلاً عن الحسابات الفلكية.

البداية الفعلية لظهور أنواء الصيف:

الجمعة واحد ذي الحجة 1445هـ، يوافق 7 يونيو.

هذه الملاحظة تأتي من التقليد العربي في متابعة أنواء الصيف والتغيرات المناخية الملحوظة.

بداية الصيف فلكيًا بتعامد أشعة الشمس:

الجمعة 15 ذي الحجة 1445هـ، الموافق 21 يونيو.

هذه الظاهرة تحدث عندما تتعامد أشعة الشمس مباشرة على مدار السرطان، ما يمثل الانقلاب الصيفي فلكيًا.

التأثير المناخي