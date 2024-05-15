انت الأن تتابع خبر إطلاق تطبيق "تنقل" لتمكين الحجاج من حجز العربات الكهربائية في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مبادرة تهدف إلى تحسين وسائل التنقل وتسهيل حجز العربات الكهربائية لضيوف بيت الله الحرام، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن إطلاق تطبيق "تنقل"، في يوم الأحد، لتمكين الحجاج والمعتمرين من حجز العربات الكهربائية بسهولة ويسر.

اووفقا لما أعلنته الوزارة، فإن التطبيق الجديد يهدف إلى تسهيل الحجز والدفع لخدمة العربات الكهربائية، التي تساعد الحجاج والمعتمرين في التنقل بين الصفا والمروة. وأكدت الوزارة أن الخدمة متاحة لجميع الحجاج والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها.

يتيح التطبيق للحجاج والمعتمرين اختيار الوقت المناسب لهم للتنقل بين الصفا والمروة، كما يقدم خيارات متعددة لطرق الدفع. وأشارت الوزارة إلى أن التطبيق يتضمن إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك تحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم استخدام العربة في آن واحد.

والجدير بالذكر أنه تم تطوير التطبيق بالتعاون بين وزارة الحج والعمرة، وشركة نقل وشركة المترو الكهربائي بمكة المكرمة، وهو جزء من الجهود الرامية لتحسين تجربة الحجاج والمعتمرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

يأتي هذا الإعلان في إطار سعي المملكة العربية السعودية الدائم لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة. ويعد التطبيق خطوة مهمة في تحقيق هذا الهدف، حيث يساهم في تحسين تجربة التنقل للحجاج والمعتمرين، ويتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على تجربة الحج والعمرة في المستقبل.