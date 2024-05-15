انت الأن تتابع خبر "عاجل بشكل مخيف"..ظهور ثعابين في المملكة يصيب السكان بالذعر! تفاصيل مثيرة حول اكتشافهم للمرة الأولى!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مجموعة من العلماء والباحثين بالبحث عن عودة ظهور الثعابين في السعودية، بعد ظهورها للمرة الأولى في عام 2017 في منطقة جبال سلمى في مدينة حائل.

وذلك أوضح أستاذ علم البيئة والكائنات الحية في جامعة حائل، أن الثعبان الذي تم اكتشافه من فصيلة رينكوكالامص Rhynchocalamus.

حيث خرج وصرح قائلًأ:"أنه بعد اكتشاف ظهوره مرة أخرى، تم تشكيل فريق بحثي يتكون من 15 فرد من نخبة المتخصصين في علم الزواحف، وتم إجراء الأبحاث والتحاليل عليه،

كما تم اكتشافه في منطقة أخرى في المملكة؛ ويرجع سبب ظهورهم إلى نظام الحياة الفطرية والبيئة الطقسية في السعودية، كما أثبتت جهود فريق البحث أنها من الفصائل الغير سامة".