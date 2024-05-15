انت الأن تتابع خبر الساعات القادمة ستكون عصيبه ومرعبة على السعودية… فاجعة كبيرة يكشف عنها الحصيني بكل ثقة.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استعرض عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والعضو المؤسس للجنة تسميات المناخية

، توقعاته للأمطار المتوقعة في المملكة ومناطق الخليج خلال الـ24 ساعة القادمة، ابتداءً من صباح اليوم الاثنين وحتى صباح الغد الثلاثاء. وقد شارك "الحصيني"، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"،

خريطتين توضحان مناطق الهطول وكميات الأمطار المتوقعة بالمليمترات، مستخدماً تدرجات الألوان لتوضيح تباين حجم الهطول في المناطق المختلفة.

وأوضح الخرائط المشتركة أن هناك تفاوتاً في الهطول قد يشمل مناطق مختلفة من الخليج، وتعتبر هذه البيانات مهمة للغاية للسكان المحليين والجهات الحكومية لأخذ الاحتياطات اللازمة في الوقت المناسب.

اضافة إلى ذلك، تساهم هذه التوقعات في تعزيز التوعية بأهمية متابعة الحالة الجوية واستخدام المعلومات الدقيقة

قبل التخطيط لأي أنشطة خارجية خلال فترات الأمطار. واستنادًا إلى الخبرة الطويلة للحصيني في مجال الأرصاد الجوية، تقدم تحليلاته إسهامًا قيمًا في فهم الظروف الجوية المحتملة بالمنطقة.